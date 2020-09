Liverpool, UFFICIALE: Thiago Alcantara positivo al Coronavirus!

Il Liverpool ha comunicato che il neo arrivato Thiago Alcantara è risultato positivo al Covid-19

Mentre la Serie A trema per il focolaio in casa Genoa, anche in Premier League si torna a fare i conti con una nuova positività al Coronavirus. Come comunicato dal Liverpool attraverso una nota ufficiale, infatti, il neo arrivato Thiago Alcantara è risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista ex Bayern Monaco è già in isolamento secondo i protocolli del caso. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dello spagnolo sono dunque attesi nei prossimi giorni.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.

— Liverpool FC (@LFC) September 29, 2020