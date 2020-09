Serie A, il caso Genoa infiamma il web: “Campionato finito”

Il caso Genoa scuote la Serie A: dopo i quattordici positivi, infiamma la polemica e in molti chiedono lo stop del campionato

E’ bufera in Serie A dopo la positività totale di 14 tesserati del Genoa. Dopo Perin e Schone, altri 12 componenti la società rossoblù è risultata affetta da Covid e ieri si è giocata la partita con il Napoli. Si attende l’esito dei tamponi di giocatori e staff azzurro, ma intanto scoppia la polemica anche sui social e non sono pochi a richiedere la sospensione del campionato. Al di là dei dubbi sul protocollo e sulla decisione, per molti errata, di giocare regolarmente la gara del ‘San Paolo’, sui social non pochi tifosi si augurano uno stop alla Serie A. Una decisione per salvaguardare la salute di tutti, ma anche per la regolarità di un campionato che con tanti casi potrebbe essere difficile da garantire.

Ecco una serie di tweet sull’argomento:

Leggo la notizia del #Genoa e penso che sarebbe il caso di sospendere il campionato

Ma gli interessi in gioco sono troppi

E sino all’altro ieri si parlava addirittura di riaprire gli stadi…

A giugno si facevano cosa ridicole come esultare senza abbracciarsi ora invece… pic.twitter.com/J1sjShixDU — Testi_Mone (@Testi_Mone) September 28, 2020

Cosa farei da ignorante: Ridurre a zero le pause nazionali e creare una finestra a fine anno;

In caso di contagio 48h prima di una partita, la partita va rimandata (senza pause hai tempo);

Ritiro obbligatorio 48h prima della parttita e limitare uscite pubbliche #genoa — Roberto Gallo (@robertogallo22) September 28, 2020

Bucata la bolla, ciao serie A. #Genoa — vi porteremo altri stranieri (@Zer0Tituli) September 28, 2020

Siamo nel mezzo di una pandemia terrificante e pensano al campionato di calcio. Non mi stupiscono i 14 positivi del #Genoa. Altroché riaprire gli spalti degli stadi, sospendete tutto!!! #COVID19italia — Domenico Bolledi (@StoricoCronico) September 28, 2020