Serie A, Bologna-Parma 4-1: un super Soriano stende i crociati

Si conclude con la vittoria del Bologna ai danni del Parma la seconda giornata di Serie A: Mihajlovic si gode un super Soriano

Finisce con una larga vittoria del Bologna il derby emiliano con il Parma. Un match che non è mai stato in dubbio, quello andato in scena questa sera al ‘Dall’Ara’. Sono bastati 16′ ai padroni di casa per passare in vantaggio, con il colpo di testa di Roberto Soriano. Il centrocampista italo-tedesco è stato l’autentico mattatore della sfida, dominante sia in fase di possesso che non. È lo stesso Soriano a raddoppiare al 30′, con un tiro a giro dal limite che si insacca alle spalle di Skorupski.

Nella ripresa è sempre il Bologna a scendere con maggiore convinzione in campo, e la miglior attitudine è ripagata al 56esimo quando ancora Soriano serve un meraviglioso assist per Skov Olsen. Inutile la rete di Hernani, che ha accorciato momentaneamente le distanze. All’ultimo minuto c’è stato spazio anche per la gioia individuale di Palacio, che ha trovato la rete con un siluro sotto la traversa, fissando il risultato finale sul 4-1. Un’ottima prestazione per gli uomini di Sinisa Mihajlovic.

IL TABELLINO

Bologna-Parma 4-1: 16′, 30′ Soriano (B), 56′ Skov Olsen (B), 67′ Hernani (P), 90′ Palacio (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh. All.:Liverani.

AMMONITI: Kucka (P), Laurini (P), Sansone (B)

ESPULSI: Iacoponi (P)

