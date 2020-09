Coronavirus, il bollettino del 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 decessi

Coronavirus, il bollettino del 28 settembre: numero di contagi ancora molto alto anche nelle ultime 24 ore. 1494 nuovi casi

Sono numeri ancora molto alti quelli registrati oggi e diramati dall’ultimo bollettino della Protezione Civile in relazione all’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono ben 1494 i nuovi casi in diminuzione rispetto alla giornata di ieri ma con circa 30mila tamponi in meno effettuati (51.109). 16 purtroppo i decessi registrati mentre sono in aumento i guariti: 773 nelle ultime 24 ore. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211).

• Attualmente positivi: 50.323

• Deceduti: 35.851 (+16, +0,04%)

• Dimessi/Guariti: 225.190 (+773, +0,34%)

• Ricoverati: 3.241 (+141) • di cui in Terapia Intensiva: 264 (+10)

• Tamponi: 1.113.173 (+51.109) Totale casi: 311.364 (+1.494, +0,48%)

