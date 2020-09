Emanato il bollettino del 26 settembre sul Coronavirus in Italia, il Premier Conte esclude un nuovo lockdown

E’ stato emanato il bollettino del 26 settembre sul Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.869 nuovi casi (ieri furono 1912) e, purtroppo, 17 decessi. Ammontano a 48.593 gli attualmente positivi, mentre il numero complessivo dei contagiati da inizio pandemia, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. Il Premier Giuseppe Conte ha mandato un messaggio ai cittadini: “Escludo un nuovo lockdown. Situazione diversa rispetto a quella di inizio anno. Se si svilupperanno dei cluster potremo intervenire in modo circoscritto, perché abbiamo un sistema sofisticatissimo per incrociare i dati. Ai cittadini dico: riprendiamo la vita sociale con cautela, ma con fiducia. Se dovessero smettere il rispetto di minime regole, è chiaro che i numeri potrebbero salire, ma se continueremo come adesso sono molto fiducioso”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

