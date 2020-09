Calciomercato Inter, Nainggolan lascia un indizio molto chiaro sui social: ecco cosa appare sul suo profilo Instagram

Ha partecipato, ieri, all’assalto finale dell’Inter per la rimonta, poi riuscita, contro la Fiorentina. Circa venti minuti in campo per Nainggolan, inserito da Conte insieme a Vidal. Il tecnico pugliese si è giocato tutte le carte a disposizione per un assetto ultra spregiudicato e alla fine ha avuto ragione. Il belga, tuttavia, potrebbe essere stato protagonista soltanto di un ultimo cameo con la maglia nerazzurra. Arriva infatti un indizio social molto chiaro sul suo futuro. Sul suo profilo Instagram, nella descrizione, si definisce nuovamente un giocatore del Cagliari. La volontà di tornare nuovamente in Sardegna, dopo il prestito della scorsa stagione, c’è tutta. Palla adesso alle società, per trovare la formula opportuna del trasferimento. L’Inter vorrebbe adesso una cessione a titolo definitivo, che però i sardi vorrebbero dilazionare nel tempo. Si attendono sviluppi, ma la sensazione è che l’operazione possa andare presto a buon fine.

