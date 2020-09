Calciomercato Juventus, pista Kean sempre viva: prima serve cedere

Sempre viva la pista Kean in casa Juventus, ma prima serve operare sulle cessioni: in tanti sul piede di partenza

Dopo il ritorno di Alvaro Morata, in casa Juventus non tramonta la pista di un ulteriore ritorno, quello di Moise Kean. L’attaccante di origini ivoriane sta trovando fino ad ora poco spazio all’Everton e la dirigenza bianconera valuta seriamente l’opzione di riportarlo a Torino in prestito, magari biennale, con obbligo di riscatto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

In un recente summit con Mino Raiola, agente del ragazzo, la Juventus ha ricevuto il sì del giocatore. Prima però, sottolinea ‘Tuttosport’, il club bianconero dovrà operare sulle cessioni, per fare in modo di accontentare le richieste dell’Everton, restio a lasciar partire il millennial italiano. Con Khedira che potrebbe a breve svincolarsi (per lui si parla di un’ipotesi tedesca), gli altri nomi in uscita sono quelli di De Sciglio, che potrebbe restare se non arrivassero offerte e di Rugani, che piace in Inghilterra. Oltre a Douglas Costa, per cui si cerca la giusta destinazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Lione: Aouar dice sì