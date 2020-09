L’Arsenal avrebbe presentato una nuova offerta per Aouar. Per il centrocampista, che piace alla Juventus, pronti 35 milioni di euro

Houssem Aouar è uno dei giovani che più si è messo in mostra in Ligue 1 e in Champions League. Il centrocampista classe 1998 ha stregato la Juventus che vorrebbe portarlo a Torino ma strapparlo alla concorrenza non sarà per nulla facile. I bianconeri, in questo momento, non sembrano avere la disponibilità economica sufficiente per convincere il Lione.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

C’è però chi sta facendo davvero sul serio per Aouar: stiamo parlando dell’Arsenal. In Francia sono certi che il calciatore abbia detto sì ai Gunners, ma serve l’accordo con il Lione. Il classe 1998 avrebbe preferito trasferirsi alla Juventus o al Barcellona, che però non hanno fatto alcuna proposta ai francesi. Secondo RMCSport i londinesi, invece, avrebbero messo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Suarez, la procura ferma l’indagine | Cantone: “Garantire doverosa riservatezza”

Calciomercato Juve e Milan, salta uno scambio con l’Arsenal