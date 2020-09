Calciomercato Juventus, da Correa allo scambio Douglas-Draxler: il punto

Juventus a caccia di un rinforzo offensivo. Da Chiesa a Correa, passando per uno scambio che coinvolga Douglas Costa: la situazione

Caccia al rinforzo in attacco. Oltre all’ipotesi Moise Kean, la Juventus studia con attenzione un ulteriore colpo per il reparto offensivo, così da regalare ad Andrea Pirlo una soluzione in più per il proprio arsenale. In casa bianconera piace, da tempo, Federico Chiesa. Il giovane viola, che piace a tanti top club, è nel mirino della dirigenza e gli addii di Khedira e Douglas Costa potrebbero far partire poi l’assalto bianconero.

‘Tuttosport’ però sottolinea come il club campione d’Italia in carica abbia effettuato un sondaggio con la Lazio per ‘El Tucu’ Correa. L’argentino è un elemento importante della formazione di Inzaghi, ma la sua valutazione è molto alta, vicina a quella fatta dalla Fiorentina per Chiesa: 50 milioni di euro. La condizione primaria però per poter eseguire un’operazione di questo tipo è la cessione di Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa via: i possibili scambi

Con il Barcellona resiste la possibilità di uno scambio tra il brasiliano e Dembele. Un prestito secco per far modo che i due giocatori possano rigenerarsi in altri lidi. I rapporti tra i due club sono molto buoni e l’ipotesi non è da escludere. Neymar però, sottolinea il quotidiano torinese, sarebbe ben felice di accogliere il connazionale a Parigi.

Ecco allora che non è nemmeno da escludere l’ipotesi di uno scambio con il Paris Saint-Germain. A volare a Torino, in questo caso, potrebbe essere Julian Draxler, accostato recentemente proprio alla Lazio. Difficile invece che si possa concludere la trattativa con l’Atletico Madrid per Carrasco. Gli spagnoli sembrano piuttosto restii a cedere il belga.

