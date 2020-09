Calciomercato Sassuolo, occhi nel Real Madrid per la difesa

Il Sassuolo, dopo la partenza di Marlon, cerca un rinforzo per la difesa e guarda in casa del Real Madrid: tentativo per Gila Fuentes

Le ambizioni del Sassuolo sono sempre alte e seguono a ruota la voglia di arrivare di Roberto De Zerbi. Per la difesa, come riportato da ‘Sky Sport’, gli emiliani avrebbero pensato a Gila Fuentes: centrale classe 2000 di proprietà del Real Madrid, attualmente in forza nella squadra B. I contatti fra il Sassuolo e le ‘Merengues’ sono iniziati, i due club cercano un’intesa: i neroverdi potrebbero essere avvantaggiati dal fatto che il contratto che lega Gila Fuentes ed il Real andrà in scadenza nel 2021.

