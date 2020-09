Calciomercato Genoa, tentativo per l’ex Roma: contatti in corso

Il Genoa sta cercando un rinforzo per l’attacco e avrebbe pensato a Scamacca: contatti in corso con il Sassuolo per il prestito

Nonostante l’inizio di campionato scoppiettante, il Genoa non si accontenta e continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Rolando Maran. In particolare, nella giornata di oggi sono stati fatti dei passi avanti per un colpo in attacco: contatti in corso con il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Il giocatore classe ’99 nella scorsa stagione ha giocato in prestito all’Ascoli e anche la Roma avrebbe valutato il suo ritorno per l’attacco.

Il club ligure starebbe lavorando per ottenere un prestito dal Sassuolo: contatti in corso, ma la sensazione è che l’operazione si possa fare.

