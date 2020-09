Calciomercato, Benatia chiama la Roma: “Per me è il paradiso”

Medhi Benatia non ha mai nascosto di essersi trovato bene a Roma. Nel corso di un’intervista ha aperto ad un ritorno nella Capitale

Medhi Benatia chiama la Roma. Il difensore marocchino, oggi in Qatar, tornerebbe di corsa nella Capitale a vestire il giallorosso.

Le sue parole – a Centro Suono Sport, nel corso della trasmissione ‘Crossover’ – sono state più che chiare: “Per il momento sono felice in Qatar ma mi manca l’Italia, si sa che mi sono sempre trovato bene, come modo di vivere l’Italia è un paese che apprezzo particolarmente. Da quando ho lasciato la Roma ad ogni sessione di calciomercato c’è stato un approccio per tornare in giallorosso. Anche quando ho lasciato la Juve due anni fa avevo parlato con la Roma, ma i bianconeri chiedevano tanti soldi ed era difficile per le squadre della Serie A. Ho aspettato fino all’ultimo la chiamata della Roma. Stavo benissimo nella Capitale, ho comprato casa dopo tre mesi, per me era il paradiso”.

MESSAGGIO ALLA ROMA – “Io mi alleno sempre al massimo, non sono venuto in Qatar a prendere il sole, se domani dovessi avere un’opportunità per aiutare la Roma risponderei certamente”.

