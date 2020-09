Cassano, commentando il mercato dell’Inter, ha lanciato una frecciata a Conte: “I giocatori di qualità come Eriksen non gli piacciono”

Ad una settimana di distanza dalla Juventus, anche l’Inter è pronta ad iniziare il campionato di Serie A. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ per commentare il mercato nerazzurro, Antonio Cassano ha colto l’occasione per ‘pungere’ Conte, rivelando anche un retroscena sulla convivenza del tecnico salentino con Andrea Pirlo in bianconero. L’ex fantasista, che ora ha conseguito il patentino da direttore sportivo, ha espresso la propria opinione sul campionato appena cominciato.

CONTE – “Non dimentichiamoci che quando Conte è arrivato alla Juve non voleva Pirlo, poi Andrea ogni scudetto che vinceva glielo ricordava. I giocatori di una certa qualità non gli piacciono. Kanté, ad esempio, è un grandissimo corridore e incontrista con pochissima qualità, ma piace a Conte. Il contrario di Eriksen, come Pirlo. A lui piacciono giocatori alla Kanté, alla Gagliardini, alla Vidal. Per vincere i campionati servono i campioni ed io nel centrocampo dell’Inter, Vidal a parte, non ne vedo”.

PIRLO – “Andrea non è una scommessa, sono venticinque anni che dà spettacolo in campo, poi certamente deve avere alchimia, ma bisogna dargli tempi: era già un allenatore da giocatore. Ha una delle migliori squadre in Europa e non è una scommessa. La Juve in questo momento è perfetta per lui”.

SCUDETTO – “Penso che la Juventus sia davanti, poi vedo l’Inter che può approfittare di qualche passo falso dei bianconeri. Poi c’è l’Atalanta che una un giocatore come Ilicic che è fantastico: si parla sempre di Dybala che ha fatto 9 gol, perché non si parla di Ilicic che tra gol e assist ha partecipato a 25 azioni da gol? Per il quarto posto c’è la Lazio. Milan? Ha un solo fenomeno, poi?”

