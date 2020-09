Sebastiano Esposito lascia l’Inter e si trasferisce alla Spal: arriva il comunicato che ufficializza i dettagli del trasferimento

Sebastiano Esposito lascia l’Inter e si trasferisce alla Spal. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante dei nerazzurri il prossimo anno giocherà nella squadra di Ferrara. Nel comunicato del club lombardo si legge: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo del calciatore Sebastiano Esposito alla società SPAL fino al 30 giugno 2021. Al giocatore il miglior augurio per la sua nuova avventura professionale”. In prima squadra Esposito ha collezionato quindici presenze, realizzando anche un gol. Per lui ora l’avventura in serie cadetta con l’obiettivo di tornare subito in Serie A e magari conquistare la maglia dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non molla Kante: Marotta ha anche il piano B per il francese