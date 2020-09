Calciomercato Spezia, UFFICIALE: rinforzo dalla Sampdoria

Lo Spezia ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Julian Chabot dalla Sampdoria: il tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto

Continua a muoversi sul mercato lo Spezia: il club ligure, neo-promosso in Serie A, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Julian Chabot dalla Sampdoria. Come anticipato nella giornata di ieri da ‘Calciomercato.it’, il difensore tedesco arriverà in prestito con diritto di riscatto. I blucerchiati, poi, avranno un diritto di contro-riscatto per Chabot. Questo l’annuncio dello Spezia: “Classe ’98, 195 cm di pura potenza, Chabot arriva in maglia bianca dopo aver indossato quella blucerchiata nella scorsa stagione. Ha scelto il numero 22 per questa sua nuova avventura in Liguria”.

