Retroscena sul trasferimento di Morata alla Juventus: chiamata a Pirlo per tornare in bianconero

È Alvaro Morata il nuovo numero 9 della Juventus di Andrea Pirlo. L’attaccante spagnolo è tornato a sorpresa in bianconero dopo la lunga ‘telenovela’ legata a Suarez e Dzeko. Un’operazione conclusa in poche ore dalla dirigenza che ha deciso di mettere fine alla lunga attesa per il nuovo centravanti. Dalla Spagna arriva inoltre un retroscena sul ritorno a Torino dell’ex Real e Atletico Madrid. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il giornalista Pipi Estrada ha rivelato a ‘El Chiringuito’ che è stato lo stesso Morata a chiamare Pirlo e di fatto ad offrirsi per il ritorno in bianconero. La chiamata all’ex compagno e nuovo allenatore della Juve sarebbe arrivata quando il 27enne ha saputo che Suarez stava arrivando all’Atletico Madrid e che Diego Costa sarebbe rimasto ai ‘Colchoneros’.

