Spezia vicino all’acquisto in prestito di Chabot: il difensore tedesco della Sampdoria si trasferirà in prestito

In attesa di debuttare in Serie A, lo Spezia di Vincenzo Italiano lavora sul mercato per regalare al tecnico nuovi innesti per affrontare al meglio la nuova stagione. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club spezzino è pronto a chiudere un nuovo acquisto. Si tratta di Julian Chabot, 22enne difensore centrale della Sampdoria, in arrivo in prestito dai blucerchiati. Il centrale tedesco sosterrà oggi le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto.

