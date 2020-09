Kante resta il primo obiettivo di Conte per completare il centrocampo dell’Inter. Skriniar in partenza: c’è il Tottenham

L’Inter in pressing per N’Golo Kante. Il centrocampista del Chelsea, pupillo di Conte, come scrive ‘Tuttosport’ resta il grande sogno in mediana del tecnico leccese dopo l’arrivo a Milano di Vidal. Il club nerazzurro, però, dovrà fare necessariamente fare cassa prima di dare l’assalto a Kante e accontentare le richieste del Chelsea, che parte da una base di 60 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, contatti con l’Inter per Vecino – ULTIME CM.IT

Inter, addio Skriniar per il colpo Kante

Il primo big indiziato a lasciare la Pinetina è Skriniar, con l’agente del giocatore che mercoledì a Milano ha incontrato il Dg del Tottenham, con il blitz degli ‘Spurs’ in Italia ampiamente anticipato da Calciomercato.it. Un’operazione slegata da Ndombele, altro profilo nei radar di Marotta, e che potrebbe portare circa 50 milioni nelle casse dell’Inter. Lo slovacco frutterebbe a quelle cifre una corposa plusvalenza intorno ai 35 milioni di euro e alla sua dipartita può aggiungersi anche quella di Vecino, per il quale è aperta la trattativa con il Napoli che mette sul piatto 12 milioni contro i 18 chiesti dai nerazzurri per il prestito con diritto di riscatto. Marotta e Ausilio stanno cercando di piazzare anche Nainggolan, con il Cagliari che insiste per il ritorno del ‘Ninja’. Valutazioni in corso invece per Brozovic, con il tesoretto Skriniar-Vecino che potrebbe bastare per sferrare l’offensiva per Kante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, confermata esclusiva CM.IT: Tottenham a Milano per Skriniar, i dettagli