Alvaro Morata è il nuovo numero 9 della Juventus: queste le prime parole dell’ex Atletico Madrid, tornato a Torino dopo quattro anni

Alvaro Morata è, da ieri sera, il nuovo attaccante della Juventus. Dopo lo stop alla trattativa per Edin Dzeko, e viste le difficoltà incontrate per Luis Suarez, il chief football officer Fabio Paratici ha accelerato per il ritorno dello spagnolo. Accordo con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 45 milioni. E così, dopo quattro stagioni e tre squadre diverse (Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid), Morata è tornato a vestire la maglia bianconera.

Juventus, il ritorno di Morata: “Qui come in famiglia. Con Pirlo ci divertiremo”

“È una sensazione bellissima – le sue parole al sito ufficiale del club campione d’Italia – Sono sempre rimasto legato a questa società, non vedo l’ora di allenarmi con i compagni. Sarò sempre pronto per la Juventus, perché oltre a essere un grandissimo club e una grande squadra è una famiglia”. Morata trova in panchina un suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo: “Se sarà un 50% di quello che era con la palla al piede, credo che ci sarà da imparare e divertirsi. Ho visto la prima partita (3-0 alla Sampdoria, ndr) e penso che si veda la sua mano. Non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione”. Il Morata-bis è pronto a partire.

