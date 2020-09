Barcellona e Wolverhampton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Premier League di Nelson Semedo. Il comunicato ufficiale

Accostato in passato anche alla Serie A e nello specifico alla Juventus, Nelson Semedo ha ufficialmente lasciato il Barcellona. La società catalana ha infatti trovato l’accordo con gli inglesi del Wolverhampton per il trasferimento in Premier del terzino destro lusitano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Ad ufficializzato il tutto lo stesso club arancio-nero con un comunicato apparso sul proprio sito: “I lupi hanno completato la firma del nazionale portoghese Nelson Semedo dall’FC Barcelona. Il terzino destro ha firmato un accordo che lo manterrà al Molineux fino a giugno 2023, con la possibilità di prorogarlo fino a giugno 2025″.

