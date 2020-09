Calciomercato Milan, Napoli e Roma: Nacho costa 20 milioni di euro

Nacho è in uscita dal Real Madrid e sulle sue tracce sono segnalate Milan, Napoli e Roma. Florentino Perez è pronto a cederlo ad una cifra prestabilita

Nacho Fernandez, dopo una intera carriera al Real Madrid, potrebbe salutare il club castigliano e la Liga in questa sessione di mercato. Come anticipato questa mattina da Calciomercato.it, il suo agente Juanma Lopez (lo stesso di Morata) e il suo partner italiano, Marco Busiello, si incontreranno per discutere anche della possibilità di un approdo in Serie A. Il Milan, che segue anche Milenkovic, il Napoli, che è alle prese con la questione Koulibaly, e la Roma, che insegue sempre Smalling, sono a caccia di un difensore centrale di esperienza e il 30enne spagnolo può fare al caso delle tre squadre del nostro campionato.

E Florentino Perez, presidente del Real, sarebbe pronto a privarsi del giocatore, a determinate condizioni. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Don Balon’, Perez vorrebbe ricavare da questa cessione non meno di 25 milioni di euro, ma per agevolare la trattativa sarebbe pronto a concedere uno ‘sconto’ di 5 milioni. Dunque, prezzo fissato a quota 20 milioni: i club del Belpaese sono avvisati.

