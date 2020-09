Barcellona, Suarez in partenza: accordo con l’Atletico Madrid

Barcellona, Suarez al passo d’addio: l’attaccante lascia il centro sportivo, c’è l’intesa con l’Atletico Madrid

In Italia, Suarez può essere indagato per il caso dell’esame di Perugia. Intanto, si prepara a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Ultimo allenamento questa mattina con il Barcellona, dopodiché intorno alle 14 ha lasciato il centro sportivo dei blaugrana. Il ‘Pistolero’ ha salutato i compagni in lacrime, per poi partire alla volta della capitale spagnola. Trovato l’accordo economico sia tra il giocatore e i ‘Colchoneros’, che tra i due club. ‘Sport’ riferisce di un importo variabile da corrispondere al Barça a seconda dei risultati ottenuti dall’Atletico.

