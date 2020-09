Nuovi contatti della Sampdoria per Collado, talento del Barcellona che può approdare in Italia; le ultime di calciomercato

Obiettivo dal Barcellona per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Come riportato da ‘Sky Sport’, i blucerchiati nelle ultime ore sarebbero tornati su Alex Collado, jolly offensivo classe 1999. I dirigenti doriani avrebbero incontrato gli agenti spagnoli del giocatore che il Barça lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Importanti novità sono dunque attese in tempi brevi: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

