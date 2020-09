Calciomercato Genoa, trattativa per Balotelli: i dettagli

Mario Balotelli potrebbe diventare un nuovo calciotore del Genoa: i dettagli sulla trattativa con il procuratore Mino Raiola

Si continua a parlare di Genoa per Mario Balotelli. L’ex attaccante del Brescia è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la fallimentare esperienza con le Rondinelle e i rossoblù sembrerebbero interessati. Come riferisce ‘gazzetta.it’, il procuratore Mino Raiola sta trattando con i dirigenti del club ligure per un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. Intervenuto ieri al ‘Grande Fratello Vip’, Balotelli ha ammesso che tra poco avrà una nuova squadra e di recente il suo agente ha specificato che giocherà ancora in Europa, chiudendo la porta a mete esotiche.

Intanto si fa strada l’ipotesi Genoa, club molto attivo sul mercato. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la chiusura con la Juventus per Luca Pellegrini, mentre Maran potrebbe contare presto anche su Bonifazi.