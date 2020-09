Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Morata ‘manda via’ Ronaldo

Dalla Spagna si parla della volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus approfittando dell’arrivo di Alvaro Morata: i dettagli

Alvaro Morata sta per diventare nuovamente un calciatore della Juventus. Accordo raggiunto con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale complessivo di 55 milioni di euro. Il ritorno dell’attaccante spagnolo però potrebbe aprire un altro capitolo nel mercato dei bianconeri. A dirlo è Eduardo Inda, direttore di ‘OK Diario’ che parla della volontà di CR7 di lasciare la Juventus.

Un’intezione che sarebbe staata presente già prima e che ora potrebbe diventare concreta considerato l’arrivo di un rinforzo in avanti. Con Morata il pacchetto offensivo di Pirlo si completa e quindi per il portoghese si riaprirebbe la possibilità di chiedere l’addio. La cessione però, al momento, non è presa in considerazione dalla Juventus che vuole contare sul numero 7 anche nella stagione appena iniziata. Ronaldo ha iniziato bene il campionato mettendo il sigillo al successo bianconero controla Sampdoria.