Non solo Kean-Juventus. Dopo il vertice con l’Inter per Pinamonti, Mino Raiola ha risposto anche sul futuro di Mario Balotelli, attualmente svincolato: “Non sono preoccupato per Mario, è una delle punte più forti in Italia. Resterà in Europa”.

Dall’inviato Giorgio Musso

