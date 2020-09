VIDEO CM.IT – Inter, visite mediche per Vidal

Giornata di visite mediche con l’Inter per Arturo Vidal, il centrocampista pronto a mettersi a disposizione di Conte

Giornata di visite mediche stamane per Arturo Vidal. Dopo lo sbarco di ieri sera a Milano all’aeroporto Linate Privati proveniente da Barcellona, il centrocampista cileno di buon mattino ha iniziato l’iter medico con il club nerazzurro.

Prima tappa al CONI per l’idoneità medica, con Vidal che ha terminato le visite dopo circa 40 minuti. Adesso l’altra parte dei controlli medici alla clinica Humanitas di Rozzano, prima della firma e dell’ufficialità con l’Inter. Antonio Conte vuole averlo il prima possibile a disposizione per gli allenamenti ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di schierarlo già sabato per l’esordio in campionato contro la Fiorentina.

