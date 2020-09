L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Come confermato da Calciomercato.it, sono in corso ragionamenti da parte della nuova proprietà della Roma: la panchina di Fonseca non è così sicura e Allegri è la prima scelta per l’eventuale sostituzione. Nel sondaggio lanciato sulla nostra pagina Twitter, il 50,4% dei votanti ha indicato l’ex allenatore di Milan e Juventus come soluzione ideale per la panchina giallorossa, mentre il 19,3% ritiene che la dirigenza dovrebbe confermare il tecnico portoghese. Chiudono appaiati Sarri e Spalletti al 15.2%. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Bustos si allontana | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, ultime CM.IT: accordo per Morata! Cifre e dettagli