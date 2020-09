Calciomercato Roma, Bustos si allontana | Le ultime di CM.IT

Dirigenti del Talleres in partenza per la Germania per cercare l’accordo definitivo con l’Hertha Berlino. Roma sempre più lontana

Svolta in arrivo per il futuro di Nahuel Bustos, 22enne attaccante del Talleres di Cordoba da tempo accostato a diversi club europei. Tra questi c’è anche la Roma, che si allontana però – forse definitivamente – dal talento argentino. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, i massimi dirigenti del Talleres sono in partenza in questi minuti per la Germania per cercare l’accordo definitivo con l’Hertha Berlino. Offerta troppo bassa dei giallorossi rispetto agli 8.5 milioni di euro richiesti dal club argentino per il 75% del cartellino. Sono dunque ore decisive per il futuro di Bustos. La Roma è sempre più lontana. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

