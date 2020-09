Calciomercato Milan, colpo Simakan: conferme dalla Francia

C’è il Milan sulle tracce di Simakan. Il difensore piace ai rossoneri ma anche ad Atalanta e Rennes. I francesi pronti a far sul serio per il classe 2000

Mohamed Simakan continua ad essere in orbita Milan. L’agente, qualche mese fa ai microfoni di Calciomercato.it, non aveva chiuso le porte ai rossoneri. Dalla Francia oggi arrivano conferme: il Diavolo così come l‘Atalanta è sulle tracce del difensore dello Strasburgo.

Il calciatore classe 2000 piace ad entrambi i club italiani ma, ad oggi, come riporta ‘RMCSport’, non hanno ancora mosso passi concreti per strappare il giocatore al club francese. Club francese, che invece, sTarebbe trattando con il Rennes. La richiesta, però, di 20 milioni di euro è considerata alta dai rossoneri.

