Bayern-Schalke 04 si disputerà a porte chiuse nonostante la parziale riapertura degli stadi in Bundesliga. Parla il CEO Robert Klein.

La Bundesliga riapre parzialmente gli stadi. Ma non Bayern–Schalke 04 in programma questa sera: con l’aumento dei contagi, infatti, il sindaco di Monaco ha deciso per le porte chiuse per la sfida di cartello della prima giornata. “La priorità fondamentale per tutte le parti coinvolte rimane la sicurezza dei giocatori, dello staff, dei tifosi e delle loro famiglie”, ha ribadito a ‘Il Messaggero’ il CEO Bundesliga International Robert Klein. “Va da sé che il calcio senza tifosi non è lo stesso. I tifosi sono alla base dei nostri club e la loro passione e l’amore per il gioco fanno parte di ciò che rende la Bundesliga così speciale. Ciò non toglie naturalmente che nella situazione attuale la salute rimanga la priorità assoluta”.

Klein ha infine concluso: “Questa settimana gli stati federali hanno concordato sulla possibilità di far tornare negli stadi i tifosi con una capacità fino al 20%. A condizione però che i protocolli seguiti dai club siano stati approvati dalle autorità sanitarie locali e che il tasso di infezione rimanga inferiore a 35 persone ogni 100 mila”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

