Bundesliga, tornano i tifosi: via libera dal Governo

Tornano i tifosi sugli spalti in Bundesliga: dalla prossima giornata, stadi aperti con il 20% di capienza. La decisione del governo

Tornano i tifosi sugli stadi in Germania. Secondo quanto riferisce ‘Kicker’ il Governo ha dato il via libera ad un periodo di sperimentazione con la riapertura degli impianti con una capienza del 20%. Si partirebbe già nel prossimo fine settimana, da venerdì quando il Bayern Monaco sfiderà lo Schalke 04. Sei le settimane di prova poi sarà fatto il punto e si valuterà se continuare così, fare un passo indietro oppure uno avanti. Mentre in Italia almeno fino ad inizio ottobre non è possibile la riapertura degli stadi, in Germania fanno un passo avanti dando il via libera al ritorno degli spettatori sugli spalti. Al termine di questo periodo ci sarà una valutazione degli indici di contagi: saranno questi numeri a decidere se si potrà continuare sulla riapertura oppure attivare nuove restrizioni.

