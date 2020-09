Khedira non è ormai da tempo nei piani della Juventus. Il centrocampista tedesco potrebbe rescindere. In caso di addio a zero spunta lo United

Sembra giunta al capolinea l’avventura alla Juventus di Sami Khedira. L’esperto centrocampista tedesco ha giocato davvero poco nel corso dell’ultima stagione in bianconero, complici anche diversi problemi fisici. L’ex Real Madrid soprattutto dopo gli arrivi di Arthur e McKennie non rientra più nei piani del club piemontese e si parla da tempo di una probabile risoluzione contrattuale in stile Higuain. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato dal ‘Sun’ il Manchester United è interessato al calciatore e starebbe pensando a lui come possibile rinforzo per la mediana di Solskjaer, il tutto però a patto però che arrivi in Inghilterra a titolo gratuito. Khedira potrebbe firmare biennale da 5 milioni a stagione. L’intesa con i ‘Red Devils’ agevolerebbe la Juve sul fronte risoluzione, risparmiando qualcosa sulla buonuscita.

