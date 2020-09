Calciomercato Roma, ESCLUSIVO | Ritorno di fiamma per Solomon

La Roma torna a farsi viva per Manor Solomon, esterno israeliano in forza allo Shakhtar Donetsk. Ecco le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it

In attesa di una risposta da Milik scelto per sostituire Edin Dzeko, la Roma si muove su altri fronti per rinforzare l’attacco che sta per perdere Cengiz Under. Senza contare il grave infortunio di Zaniolo, out per larga parte della stagione. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra il ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo: Manor Solomon.

Il club giallorosso si è già mosso concretamente dicendosi disposto a investire 12 milioni di euro per il cartellino dell’esterno offensivo israeliano, cifra che però lo Shakhtar ritiene bassa. A quanto pare il club ucraino pretende circa 25 milioni di euro per il 21enne, autore di 6 gol (uno all’Atalanta in Champions) e 5 assist nella passata stagione. Sulle tracce di Solomon c’è anche la stessa Atalanta, ma al momento il club della famiglia Percassi non è andato oltre il semplice sondaggio. Lo Shakhtar spara alto pure perché il ragazzo fa gola a qualche top club europeo, vedi il Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nuovo assalto a Torreira: ULTIME CM.IT