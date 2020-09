Calciomercato Inter, Pinamonti per completare l’attacco | Le cifre

Pinamonti può tornare all’Inter andando a completare il reparto offensivo a disposizione di Conte. Visite mediche per Males, destinato al Genoa

Pinamonti–Inter, l’idea è nell’aria e si può concretizzare in un ritorno del figliol prodigo dopo le esperienze vissute a Frosinone in prestito e, nell’ultima stagione, al Genoa che però ha acquistato il cartellino.

Cartellino che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe tornare di proprietà dell’Inter per 19 milioni di euro. Una cifra importante, a cui aggiungere l’ingaggio di 3 milioni netti. Con questo esborso, difficile pensare che non sarà proprio Pinamonti la quarta punta nerazzurra.

A questo proposito, smentita ogni voce su un possibile interessamento nerazzurro per Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. In entrata anche lo svizzero 19enne Darian Males, che ha già svolto le visite mediche e che potrebbe essere destinato proprio al Genoa, ovviamente in prestito.

