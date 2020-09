Calciomercato Inter, Nainggolan potrebbe finire all’estero: le ultime sul centrocampista belga

Dopo il colpo Alessandro Florenzi, il Psg guarda in Serie A anche per il centrocampo, dove occorre almeno un rinforzo. Secondo il giornalista Simone Rovera, intervenuto a ‘Culture Foot’ in Francia, proprio come Florenzi i francesi potrebbero acquistare Nainggolan dall’Inter con la stessa formula. Vale a dire, prestito con opzione per il successivo riscatto nella prossima stagione. Leonardo ci sta pensando seriamente e si tratta di una pista che andrà seguita con attenzione nei prossimi giorni. Il futuro del belga, tornato in nerazzurro dopo il prestito al Cagliari nella scorsa stagione, è ancora tutto da definire.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Godin ‘blocca’ Vidal | I dettagli

Calciomercato Inter, futuro Nainggolan: la decisione di Conte