Calciomercato Inter, dalla Spagna: arriva Vidal! Il cileno in Italia pomeriggio

Arturo Vidal sta per arrivare a Milano per dare inizio alla sua avventura nell’Inter: in Spagna svelano che sarà in Italia alle 18 di oggi

Il matrimonio tra Arturo Vidal e l’Inter è ormai cosa fatta. I nerazzurri, come anticipato da Calciomercato.it, verseranno al Barcellona solo una cifra simbolica per il suo trasferimento. Oggi il cileno si è presentato presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper solo per salutare i compagni e svuotare il suo armadietto nello spogliatoio.

Nessun allenamento, quindi, per il centrocampista, che secondo informazioni pubblicate da ‘LaSexta’, dovrebbe arrivare a Milano già oggi, verso le ore 18, per poi svolgere domani le visite mediche e ufficializzare il suo ritorno in Serie A agli ordini di Antonio Conte, che lo attende da mesi.

