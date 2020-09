Roma, Zaniolo a rischio per l’Europeo? L’ipotesi

Roma, dopo l’operazione al ginocchio si studia il piano di recupero di Zaniolo: rischio lungo stop, in dubbio la presenza anche per l’Europeo

Riuscito l’intervento al ginocchio per Nicolò Zaniolo, dopo il grave infortunio patito in Nazionale. Il giocatore della Roma inizierà ora il percorso di riabilitazione per tornare in campo, un percorso che però potrebbe essere molto più lungo del previsto. Il professor Fink che lo ha operato in Austria infatti, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, suggerirebbe una terapia di tipo conservativo. Sulla scorta delle numerose ricadute (Zaniolo compreso) che hanno accompagnato negli ultimi tempi giocatori alle prese con lesioni al crociato, il luminare austriaco intenderebbe consigliare uno stop di ben nove mesi. Il che significherebbe per il talento giallorosso saltare tutta la stagione, Europeo compreso. Un’eventualità che al momento il classe 1999 non vuole prendere neanche in considerazione. Per adesso, resterà a Innsbruck almeno fino a venerdì, per poi tornare nella Capitale. Il vero e proprio percorso di riabilitazione a Trigoria inizierà tra due settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, tempi di recupero e futuro | Annuncio della mamma di Zaniolo

Calciomercato Roma, futuro Under: nuova destinazione in Serie A