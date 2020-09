Francesca Costa, mamma di Zaniolo, ha fatto un annuncio su tempi di recupero e futuro del talento della Roma

Nicolò Zaniolo non ha fretta di rientrare anticipatamente dal secondo grave infortunio al ginocchio. A rivelarlo è stata Francesca Costa, mamma del giovane talento italiano: “Umore? Molto positivo, molto carico a parte la prima oretta. Gli è passato l’effetto dell’anestesia e si è caricato. E’ felice di aver superato questo step, lui in realtà ha paura dell’anestesia. Ora è carichissimo – le sue parole a ‘Radio anch’io sport’ – Data del rientro? Parlando con lui e suo padre, lui ha detto che se ci vogliono cinque mesi lui può aspettarne anche sei o sette. Non vuole anticipare i tempi. Nel primo infortunio voleva rientrare subito. Questa volta è tranquillo, non mi pongo uno step finale”. Clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Zaniolo dopo l’operazione: “Inizia il conto alla rovescia. Amo questa maglia”

Francesca Costa ha proseguito la sua disamina: “Operazione in Austria? Ragioni semplicemente psicologiche, il dottor Mariani ha operato benissimo, il ginocchio è perfetto e in condizioni ottimali. Non abbiamo dubbi sulla vecchia operazione, ma non volevamo che Nicolò ripercorresse lo stesso percorso. Volevamo che vivesse un’altra cosa”.

Il futuro sarà ancora alla Roma: “Cambiare squadra? No, anzi. E’ carico e vuole iniziare ad andare a Trigoria per fare la riabilitazione – prosegue la mamma di Zaniolo – Potrebbe farla anche a casa ma lui ha detto che vuole stare coi compagni a Trigoria”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milik, Roma e Napoli a un passo dall’accordo – Le ultime CM.IT