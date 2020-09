Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Paulo Dybala: se dovesse arrivare un’offerta indecente, la Juventus la valuterà

Tiene banco sempre la questione attaccante in casa Juventus. Edin Dzeko resta il preferito dell’allenatore Andrea Pirlo, mentre si segue anche la pista che porta a Luis Suarez. Ma dovrebbero essere due i centravanti ad arrivare a Torino: “Arriveranno due attaccanti, poi bisognerà vedere chi. Uno dei due sarà un giovane – le parole del giornalista Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’ – Se chiedi Kean in prestito, diventa complicato. Per Pinamonti, l’Inter si è mossa col Genoa per scongiurare il pericolo bianconero”. Altra questione di cui si parla molto è quella che riguarda Paulo Dybala: “Se dovesse arrivare un’offerta, la sua situazione sarà tutta da scrivere. Ma una proposta indecente non arriverà. Vedremo, poi, lo spazio che gli verrà dato. Se dovesse arrivare, sarà difficile tenere Suarez in panchina spesso. E gli spazi sarebbero davvero pochi per Dybala“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cessione Dybala | Arriva il messaggio su Twitter