Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso il Real | Le cifre dell’affare

Clamoroso: trattativa in corso tra Inter e Real Madrid per Lautaro Martinez. Gli agenti dell’argentino avrebbero già trovato un accordo con le ‘Merengues’

Lautaro Martinez al Barcellona? No, al Real Madrid. ‘Sportmediaset.it’ parla di principio di accordo – sulla base di un contratto da 8 milioni a stagione – tra le ‘Merengues’ e gli agenti dell’attaccante dell’Inter. I nerazzurri si sarebbero convinti a ‘sacrificare’ l’argentino per regalare Kante a Conte. Florentino Perez pregusta la ‘beffa’ agli accerrimi nemici del Barcellona, la trattativa con Marotta è partita. L’Ad vorrebbe però almeno 50-60 milioni di euro, cifra da girare poi ai ‘Blues’ per il mediano transalpino, oltre a una contropartita tecnica.

Secondo la medesima fonte, il nome che potrebbe rientrare nell’affare è quello di Jovic, nel mirino anche del Milan. Il serbo, da tempo stimato in viale della Liberazione, arriverebbe nel caso in prestito con diritto di riscatto. Martinez avrebbe detto subito sì al Real considerate le difficoltà del Barcellona nell’accontentare le richieste dell’Inter, e anche perché Messi dovrebbe andare via il prossimo giugno.

Il suo sostituto? Edin Dzeko, un vecchio pallino di Conte al momento obiettivo più che concreto della Juventus. E’ il preferito di Pirlo per il post Higuain. La Roma è disposta a privarsene, non a caso ha accelerato sul fronte Milik trovando una intesa di massima sia col polacco che con il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo totale Barcellona-Vidal