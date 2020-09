Lo Spezia sta lavorando tanto sul mercato per consegnare ad Italiano un organico all’altezza della serie A dopo la promozione

Il direttore sportivo Meluso ha ricostruito la difesa con Marchizza, Dell’Orco, Jacopo Sala, Colombini e il portiere Zoet dal Psv Eindhoven, ora il focus è indirizzato sugli altri reparti. Lo Spezia vuole portare a casa un altro colpo dall’Olanda per il centrocampo.

Lo Spezia pesca ancora in Olanda: nel mirino un centrocampista del Psv

Dopo il portiere Zoet, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, lo Spezia guarda ancora in casa Psv Eindhoven per rinforzare il centrocampo. Jorrit Hendrix un anno fa fu vicinissimo al Bologna, nelle prossime settimane il trasferimento in Italia stavolta potrebbe diventare realtà. Hendrix ha il contratto in scadenza fra nove mesi, a giugno 2021, e lo Spezia vorrebbe approfittarne per realizzare un colpo importante.

L’entourage del centrocampista olandese sta studiando sia con lo Spezia che con il Psv la soluzione più adeguata, il club ligure potrebbe proporre un indennizzo per liberare il centrocampista da consegnare ad Italiano per alzare il livello qualitativo e, soprattutto, di personalità. Sono in corso le trattative tra le parti per raggiungere l’accordo.

Hendrix è un mediano classe ’95, nel 2016 ha anche strappato il debutto in Nazionale e con la maglia del Psv Eindhoven ha accumulato anche esperienza internazionale con 46 presenze tra Champions ed Europa League.

