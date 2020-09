Lo Spezia in pressing per il prestito di Agoume dall’Inter. Ma il baby francese deve prima rinnovare

Lo Spezia spinge per Lucien Agoume. Il club neopromosso in Serie A vuole portare alla corte di Italiano il baby francese dell’Inter, che i nerazzurri cederebbero a titolo temporaneo per farlo giocare con maggiore continuità.

Come raccolto da Calciomercato.it la trattativa è avviata ma non ancora conclusa, con gli intermediari dell’operazione e l’agente dell’ex Sochaux che in queste ore stanno cercando di riempire tutti i tasselli per la fumata bianca. Agoume piace ad Italiano e lascerebbe l’Inter solo in prestito, però prima dovrà rinnovare il contratto con il club di Suning attualmente in scadenza nel 2022. Alla sua prima stagione a Milano il 18enne talento di origini camerunensi, all’inizio aggregato alla Primavera, ha collezionato tre presenze complessive in prima squadra.

