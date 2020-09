Il calciomercato Inter lavora al rinforzo da Madrid, possibile scambio con Brozovic e Perisic per Thomas

Non è Kante l’unico obiettivo per il centrocampo dell’Inter. Date le difficoltà nella trattativa col Chelsea, infatti, i nerazzurri stanno pensando anche a Thomas dell’Atletico Madrid. Il mediano sembra avere le caratteristiche giuste per integrarsi nei dettami tattici di Conte, che potrebbe salutare due campioni per vederlo approdare in nerazzurro: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Non è da escludere, riporta ‘Tuttosport’, che presto Brozovic e Perisic possano cambiare per indossare quella dell’Atletico Madrid. La società spagnola sarebbe infatti interessata a entrambi i calciatori nell’eventuale operazione per lo scambio con Thomas Partey. I loro profili, del resto, sono già da tempo nella lista dei parte dell’Inter. Classe 1993, invece, Thomas è un profilo di caratura internazionale e di personalità, come dimostrano il suo stile di gioco e le tante presenze in Champions League ottenute negli ultimi cinque anni. Novità importanti si attendono dunque nelle prossime settimane.

