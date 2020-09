Calciomercato Inter, in Spagna l’alternativa a Kante: ipotesi scambio

Inter a caccia di un centrocampista: il sogno è Kante. L’alternativa può essere Thomas Partey, con Perisic che può finire all’Atletico Madrid

N’Golo Kante resta il grande sogno di mercato dell’Inter. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Chelsea, ma il costo dell’operazione è certamente alto. Ecco che l’Inter studia dunque possibili alternative. Una porta a Seri del Fulham, ma l’altra è Thomas Partey dell’Atletico Madrid.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

E per arrivare al ghanese, l’Inter potrebbe proporre agli spagnoli uno scambio, includendo nell’affare Ivan Perisic. Il croato, profilo gradito da Diego Simeone, potrebbe essere il nome giusto per abbassare le pretese dei ‘Colchoneros’. Lo sottolinea ‘Calciomercatoweb.it’, che afferma come il ghanese rappresenti un piano B e il croato un profilo adatto agli spagnoli. Conferme che arrivano anche dal ‘Mundo Deportivo’, che sottolinea come per il centrocampista africano il club di Madrid chieda 50 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen al Real: sì allo scambio!