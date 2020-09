Milan, infortunio per Ibrahimovic: le ultime

Milan, Ibrahimovic salta per infortunio l’amichevole contro il Brescia: le condizioni dello svedese in vista dell’Europa League

Assente Ibrahimovic dall’amichevole che il Milan sta disputando questo pomeriggio contro il Brescia. Lo svedese non è in campo per un trauma contusivo alla coscia destra. Pioli ha deciso di non correre rischi e di evitare un infortunio più serie per il centravanti. Le condizioni del giocatore, in vista della sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers, non desterebbero particolare preoccupazione. Il suo stato di salute sarà monitorato giorno per giorno, si spera di recuperarlo per il primo cruciale match della stagione giovedì in Irlanda.

