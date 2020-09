Vidal sempre più vicino all’Inter. Da sistemare gli ultimi dettagli: il cileno già oggi potrebbe sbarcare in Italia

E’ vicina la fumata bianca per il trasferimento di Arturo Vidal all’Inter. Il centrocampista cileno avrebbe rinunciato alla buonuscita sull’ultimo anno di contratto e freme per sbarcare in Italia e mettersi subito a disposizione di Conte, che ha spinto fortemente per il suo arrivo in nerazzurro.

Inter, fumata bianca vicina per Vidal

Da sistemare ci sarebbero gli ultimi dettagli con il Barcellona sull’operazione, che si concretizzerà a parametro zero o attraverso un piccolo indennizzo da versare nelle casse blaugrana. Intanto – come riporta ‘RAC 1’ – Vidal (non convocato per la prima uscita stagionale della squadra di Koeman) potrebbe sbarcare già oggi a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Il volo dalla Catalogna sarebbe già stato organizzato da tempo dall’agente Felicevich e si attenderebbe solo l’ultimo via libera per il viaggio in Italia del 33enne ex Juventus. Vidal, come del resto l’antro esubero di lusso Suarez, non prenderà parte all’amichevole di oggi contro il Gimnastic de Tarragona.

