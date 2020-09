Il PSG sulle tracce di Skriniar, che potrebbe essere sacrificato dall’Inter per il colpo Kante. La proposta economica dei parigini per il difensore slovacco

L’Inter in attesa di chiudere l’ingaggio di Vidal, sogna l’arrivo alla corte di Antonio Conte di Kante. Il francese campione del mondo è un pupillo del tecnico salentino, che vorrebbe portarlo a tutti i costi a Milano. Il Chelsea però non è intenzionato ad agevolare Conte dopo il burrascoso addio ai ‘Blues’ e chiede almeno 60 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.

Inter, PSG su Skriniar: l’offerta per l’addio

L’Inter dovrà necessariamente cedere prima di tentare il grande colpo. Brozovic, Eriksen ma anche Milan Skriniar sono nella lista dei cedibili, con Conte e Marotta pronti a sacrificare uno dei tre per arrivare al centrocampista francese. Stando al ‘Corriere dello Sport’ un intermediario starebbe lavorando per il trasferimento al Paris Saint-Germain del difensore slovacco, da tempo sul taccuino di Leonardo. L’Inter non avrebbe ancora ricevuto nessuna offerta concreta, anche se i parigini come rimbalza dalla Francia sarebbero disposti ad offrire 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex Sampdoria, oltre ad un ingaggio da quasi 6 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Un’operazione complessiva da 85-88 milioni di euro, con l’Inter che avrebbe così la liquidità necessaria per tentare l’assalto a Kante.

