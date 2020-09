Inter a caccia del centrocampista: Kante è il primo obiettivo e costa 50 milioni. Rispunta Marcos Alonso per la corsia mancina

Ad una settimana dall’inizio del campionato, l’obiettivo in casa Inter è quello di rafforzare il centrocampo. Oltre all’operazione Vidal, i nerazzurri sognano N’Golo Kante. Il francese sarebbe pronto ad accettare la corte del club milanese, lasciando Londra e trasferendosi da Antonio Conte, già suo tecnico ai tempi del Chelsea. Un legame fortissimo quello tra i due, che permette ai nerazzurri di avere qualche possibilità.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Così sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’. Il classe 1991 è pronto a dire sì, ma il problema maggiore riguarda il prezzo del cartellino: 50 milioni di euro. Ecco allora che l’Inter è pronta a fare sacrifici, anche importanti, per fare in modo di arrivare al transalpino, che ha capito di non essere al centro del progetto di Lampard. E il sacrificio primo sarebbe quello di Marcelo Brozovic, che piace tanto al Monaco, che ancora non ha però affondato il colpo. Sul taccuino dei partenti ci sono anche Skriniar ed Eriksen, oltre a Godin: l’Inter è disposta ad ascoltare offerte per fare in modo di arrivare a Kante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: niente Vidal | Altro affare in chiusura

Calciomercato Inter, non solo Kante: anche Marcos Alonso

Non solo Kante. In casa Chelsea l’Inter torna a guardare anche per Marcos Alonso. Lo spagnolo è tornato di moda per la corsia mancina ed è il primo obiettino nerazzurro. Dopo il no da parte dei londinesi alla proposta di prestito con diritto di riscatto per Emerson Palmieri: i nerazzurri sono dunque tornati sullo spagnolo. Di certo è che Lampard ne cederà almeno uno e in tal caso l’Inter dovrà farsi trovare pronta. Tra un paio di settimane potrebbero esserci in questo senso sviluppi importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Kanté | Rivelazione di Lampard