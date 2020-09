Vidal vuole accasarsi al più presto all’Inter alla corte di Conte. Il cileno avrebbe rinunciato alla buonuscita sull’ultimo anno di contratto

Arturo Vidal spinge per tornare in Italia e alla corte di Antonio Conte all’Inter. Il centrocampista cileno avrebbe accelerato la sua uscita dal Barcellona, rinunciando alla buonuscita sull’ultimo anno del contratto come riporta stamane il quotidiano ‘Mundo Deportivo’. Per facilitare l’addio dai blaugrana, l’ex Juventus sarebbe intenzionato a non forzare la mano sull’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 2021, risolvendo la questione incassando soltanto la somma relativa a bonus e altri benefit che gli spetterebbero fino ad oggi.

Vidal ha già un accordo per un biennale da 6 milioni di euro all’anno con l’Inter e freme per mettersi subito a disposizione di Conte. L’unico nodo da risolvere adesso sarebbe l’eventuale indennizzo da lasciare al Barcellona per il cartellino, una cifra simbolica come avvenuto nel trasferimento di Rakitic al Siviglia. Il club nerazzurro vorrebbe il cileno a titolo gratuito, anche se una soluzione con i catalani verrà trovata senza problemi considerando i buoni uffici tra le due società.

